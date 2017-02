Do not fill this:

Poslanci schválili daňový balík, odmítli změny DPH i EET 13.1.2017 , Zdroj: ČTK

Změny by měly platit od začátku dubna... Praha 13. ledna Poslanci dnes schválili vládní daňový balík, který především zvyšuje daňové slevy na druhé, třetí a další dítě. Zároveň odmítli návrhy pravicové opozice na snížení daně z přidané hodnoty a zrušení solidární přirážky u daně z příjmu. Návrhy na zrušení nebo úpravu elektronické evidence tržeb (EET), které byly připojeny k balíčku, rovněž neprošly. Část podnikatelů výsledek dnešního hlasování kritizovala. Schválená změna zákona zvyšuje slevu na dani na druhé dítě o 2400 Kč na 19.404 Kč ročně, na třetí a další dítě o 3600 Kč na 24.204 Kč ročně. U jednoho dítěte zůstává sleva 13.404 Kč ročně. Součástí balíčku je i snížení limitu pro výdajové paušály živnostníků… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz