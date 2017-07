Do not fill this:

Kontrolní hlášení plní očekávání. Od spuštění odhalilo potenciální únik na dani 21,5 mld. korun 16.6.2017 , Zdroj: Finanční správa

Inkaso DPH za rok 2016 meziročně vzrostlo o 17,9 mld. korun (o 5,4 %), z toho vlivem kontrolního hlášení nárůst o 11,7 mld. korun... Praha, 14. června 2017 Generální ředitel Finanční správy Martin Janeček na snídani s novináři zhodnotil efekty kontrolního hlášení rok a pět měsíců po jeho zavedení a odborníci Odboru nepřímých daní na schématech popsali skutečné případy odhalení karuselových podvodů. Kontrolní hlášení je opatření namířené proti fenoménu karuselových (řetězových) podvodů a uplatňování odpočtů DPH na základě zfalšovaných faktur. Výsledky za rok 2016 jasně ukazují, že kontrolní hlášení funguje. Vzhledem k postupnému zavádění… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz