Odbory chtějí zvýšení minimální mzdy na nejméně 12.500 Kč 18.4.2017 , Zdroj: ČTK

Zástupci podnikatelů navázání minimální mzdy na mzdu průměrnou víceméně podporují. Praha 18. dubna Odbory žádají zvýšení minimální mzdy od roku 2018 nejméně na 12.500 korun. Vhodnější by ale bylo dorovnat ji až na úroveň Slovenska, řekl dnes novinářům předseda Českomoravské komory odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula po jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD). Sobotka chce zajistit, aby minimální mzda činila nejméně 40 procent průměrné mzdy v Česku. Ta ve čtvrtém čtvrtletí 2016 činila zhruba 29.300 korun, dvě pětiny z ní by pak odpovídaly zhruba 11.700 korun. Zástupci podnikatelů navázání minimální mzdy na mzdu průměrnou víceméně podporují. "Předvídatelnost vývoje minimální mzdy je pro firmy klíčová…