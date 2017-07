Do not fill this:

Zeman stvrdil zvýhodnění rodin s dětmi, od daní po rodičovskou 26.6.2017 , Zdroj: ČTK

Zvýší se daňová sleva na první dítě, rozšíří se nárok na dětské přídavky a rodiče vícerčat budou mít vyšší rodičovský příspěvek... Praha 21. června Daňová sleva na první dítě se zvýší, nárok na dětské přídavky se rozšíří a rodiče vícerčat budou mít vyšší rodičovský příspěvek. Novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Miloš Zeman, navíc zavede možnost zrychleného čerpání rodičovského příspěvku. Daňová sleva na první dítě novelou vzroste od příštího roku o 150 korun měsíčně, nově bude činit 15.204 korun za rok. Změna připraví státní rozpočet o 2,1 miliardy korun ročně. Rodiny s vícerčaty budou čerpat podle sněmovních úprav rodičovský příspěvek celkem 330.000 korun místo nynějších 220.000…