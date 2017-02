Do not fill this:

Zaměstnavatelé vyzvali vládu, aby ulehčila nábor Ukrajinců 6.2.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 6. února Zaměstnavatelé vyzvali vládu, aby řešila nedostatek pracovníků v Česku a umožnila dočasný nábor ukrajinských uchazečů o práci. ČTK o tom dnes informovala Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy. Vládní projekt na legální přijímání Ukrajinců podle nich v praxi nefunguje. Kvóta je vyčerpaná do června a vyřízení pracovní karty pro jednoho uchazeče trvá až šest měsíců. "Vyzýváme vládu ČR, aby urychleně přijala návrh na navýšení personální kapacity ministerstev zahraničí a vnitra za účelem zrychlení vyřizování vyššího počtu žádostí o zaměstnanecké karty a pomohla firmám zajistit potřebné chybějící personální zdroje k zabezpečení výroby a služeb," zní hlavní požadavek zástupců byznysu. Vláda se…