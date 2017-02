Do not fill this:

Zájem o dětské skupiny je obrovský. Dotace z aktuální výzvy byla rozebraná během několika hodin 3.2.2017 , Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Praha, 3. února 2017 Zájem o dětské skupiny u rodičů i provozovatelů nadále trvá. Žádosti o mimořádnou dotaci na vybudování a provoz dětských skupin znovu mnohonásobně překročily alokaci příslušné výzvy. Žadatelé si 350 milionů korun z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) "rozebrali" doslova za několik hodin. "Objem registrovaných žádostí dosáhl za pouhých šest hodin 650 milionů korun, tedy téměř dvojnásobek prostředků určených pro tuto výzvu," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Následující den bylo zaregistrováno skoro 300 projektových žádostí za téměř 900 milionů korun. "Tento zájem dokazuje velký nedostatek…