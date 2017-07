Do not fill this:

Vzdělání zaměstnanců spolufinancuje Evropský sociální fond 12.6.2017 , Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kvůli mimořádnému zájmu ze strany zaměstnavatelů byla alokace výzvy navýšena o zhruba půl miliardy korun... Praha, 12. června 2017 Až 45 tisíc zaměstnanců si díky projektům podpořeným prostřednictvím výzvy č. 043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců zlepší kvalifikaci. Zaměstnavatelé mohli požádat o dotaci na jejich jazykové vzdělávání, IT kurzy, technické a další kurzy. Náklady ve výši 1,7 miliardy korun jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu, dalších zhruba 300 milionů korun představuje povinné spolufinancování ze strany žadatelů. „Trh práce se neustále vyvíjí a s ním i požadavky na zaměstnance. Doplnění nových znalostí a dovedností pomůže tisícům lidí udržet si práci, proto…