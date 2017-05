Do not fill this:

Vyšší slevy pro rodiny s dětmi a jednodušší daně. Poslanci schválili daňový balíček 5.4.2017 , Zdroj: Ministerstvo financí

Sněmovna nepřijala senátní pozměňovací návrhy a zákon nakonec schválila v původním znění. Praha, 5. 4. 2017 Vyšší daňové slevy pro pracující rodiny s dětmi, jednodušší placení daní nebo účinnější boj s daňovými úniky. To vše přináší nový daňový balíček z dílny Ministerstva financí, který včera ve večerních hodinách již podruhé schválila Poslanecká sněmovna. Poslanci již jednou návrh odhlasovali, avšak Senát jim jej vrátil zpět s pozměňovacími návrhy. Sněmovna nicméně zákon nakonec schválila v původním znění. Daňový balíček tak nyní míří k podpisu prezidentem republiky s tím, že jeho účinnost nastane k patnáctému dni po publikaci ve Sbírce zákonů. „Od nástupu naší vlády… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz