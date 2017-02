Do not fill this:

Vládní novelu zákoníku práce podpořil sněmovní výbor o jeden hlas 14.2.2017 , Zdroj: ČTK

Žádné z navrhovaných změkčení pravidel pro home office, jak je prosazovalo několik poslanců z opozice i z koalice, ve výboru většinovou podporu nenalezlo... Praha 8. února Sněmovní sociální výbor dnes podpořil o jediný hlas vládní novelu zákoníku práce, která vyvolává diskuse zejména kvůli nové úpravě práce z domova. Žádné z navrhovaných změkčení pravidel pro home office, jak je prosazovalo hned několik poslanců z opozice i z koalice, ve výboru většinovou podporu nenalezlo. Celkem výbor hlasoval o šesti desítkách poslaneckých úprav, doporučil jen několik z nich. Pro předlohu s úpravami zvedlo ruku osm z 15 přítomných členů výboru z vládní ČSSD a opozičních KSČM a Úsvitu. Proti hlasovali zástupci…