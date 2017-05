Do not fill this:

Vláda snížila pojistné pracujícím rodinám s více dětmi 7.4.2017 , Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Praha, 6. dubna 2017 Vláda přijala návrh ministryně Michaely Marksové, který zavádí rozdílné sazby pojistného na sociální zabezpečení podle počtu nezaopatřených dětí u zaměstnanců a OSVČ. Dosud byly tyto sazby jednotné a počet nezaopatřených dětí se při jejich stanovení nezohledňoval. Pro poplatníky, kteří nepečují o žádné nezaopatřené dítě nebo pečují o jedno nezaopatřené dítě, se sazby pojistného nemění. Snižují se pro poplatníky, kteří pečují o dvě a více nezaopatřených dětí, přičemž při péči o čtyři a více dětí se pojistné platit již nebude. „Ulehčíme finanční zátěži rodin s více dětmi a zároveň chceme ocenit zásluhy pracujících rodičů na výchově budoucích generací,“ řekla… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz