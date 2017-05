Do not fill this:

Vláda se k soupisu povinností podnikatelů postavila neutrálně 3.5.2017 , Zdroj: ČTK

Vládní legislativci zřízení soupisu povinností podnikatelů, které musejí plnit podle českých právních předpisů, přitom označili za neústavní... Praha 3. května Vláda zaujala neutrální stanovisko k poslaneckému návrhu, který počítá se zavedením celkového přehledu povinností podnikatelů. Na twitteru o tom informoval mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Vládní legislativci zřízení soupisu povinností podnikatelů, které musejí plnit podle českých právních předpisů, přitom označili za neústavní, protože porušuje princip rovnosti před zákonem. Přehled má vést v elektronické podobě Hospodářská komora. "Předložený návrh zákona neodůvodněně zvýhodňuje vybranou skupinu adresátů právních norem tím, že jí poskytuje…