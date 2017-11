Vláda projedná růst náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci

27.11.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 27. listopadu

Náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání, ale také pro pozůstalé po zemřelých pracovnících by se od ledna mohly zvednout. Ministerstvo práce je navrhuje upravit podle růstu důchodů, které se v příštím roce zvýší o 3,5 procenta. Návrh nařízení by měla ve středu projednat končící vláda Bohuslava Sobotky. Odbory navrhované přidání kritizují. Podle nich by se v náhradách měl víc odrážet růst mezd, takže by se měly zvýšit aspoň o pět procent.

