Vláda projedná novelu k rozšíření možnosti oddlužení

28.1.2017 , Zdroj: ČTK

Cílem návrhu ministerstva spravedlnosti je to, aby se více lidí dostalo z dluhové pasti...

Praha 28. ledna

Vláda na pondělní schůzi projedná novelu insolvenčního zákona, která rozšiřuje možnost oddlužení. Cílem návrhu ministerstva spravedlnosti je to, aby se více lidí dostalo z dluhové pasti. Do procesu oddlužení by mohli vstoupit bez ohledu na výši svých dluhů, proces by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených pohledávek.

"Platný právní stav neumožňuje významné části dlužníků jejich dluhovou situaci řešit, neboť jejich dluhy v průběhu času dosáhly takové výše, že je již nejsou schopni uhradit v plné výši ani splátkami ze svých příjmů, ani výtěžkem z rozprodeje svého disponibilního majetku,"…