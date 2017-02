Do not fill this:

Vláda podpořila změny v oddlužení, které ho mají víc zpřístupnit 14.2.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 8. února Do procesu oddlužení možná budou moci vstoupit dlužníci bez ohledu na výši svých dluhů. Proces by mohl trvat tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených pohledávek. Počítá s tím novela insolvenčního zákona, kterou dnes podpořila vláda. Návrhem se nyní bude zabývat Parlament. Novelu kritizují Česká asociace věřitelů či předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. Cílem ministerstva spravedlnosti je to, aby se více lidí dostalo z dluhové pasti. Institut oddlužení by se měl stát dostupnějším. "Platný právní stav neumožňuje významné části dlužníků jejich dluhovou situaci řešit, neboť jejich dluhy dosáhly takové výše, že je už nejsou schopni uhradit v plné výši ani splátkami ze svých…