Vláda podpořila vyšší daňové zvýhodnění pro dárce krve 26.4.2017 , Zdroj: ČTK

Dárci krve a kostní dřeně mají šanci na to, aby se jim zvýšily daňové úlevy. Návrh zákona opozičního poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů, který zvýšení úlev předpokládá, dnes jednomyslně schválila vláda. Na tiskové konferenci to řekl vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Dárci krve by si mohli od základu daně odečíst podle novely 3000 korun místo nynějších 2000 korun. Zavedl by se také odpočet 20.000 korun za jeden odběr kostní dřeně. Kabinet zákon podpořil, přestože vládní legislativci původně doporučovali zaujmout neutrální stanovisko.