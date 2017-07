Do not fill this:

Vláda podpořila poslaneckou novelu k registru smluv 5.6.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 5. června Některé státní podniky a společnosti s většinovou účastí státu, krajů a obcí a národní podnik Budějovický Budvar by mohly dostat částečnou výjimku z povinného zveřejňování smluv v internetovém registru. Vláda dnes podpořila poslaneckou novelu, která to předpokládá, řekla novinářům ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Předkladatelé požadují, aby byla předloha ve Sněmovně schválena zrychleně v prvním čtení. Předloha skupiny poslanců ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS a Úsvitu reaguje na dřívější novelu poslanců KDU-ČSL, kteří chtěli z povinnosti vyčlenit kvůli možným ekonomickým ztrátám Budvar. Sněmovna pak schválila plošné výjimky i pro státní podniky a státní, krajské a obecní firmy, jež mají… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz