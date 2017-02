Do not fill this:

Většina podnikatelů je na EET připravena 28.2.2017 , Zdroj: Finanční správa

Řada obchodníků, kteří mají pouze sezónní prodej - těm stačí se do systému přihlásit později, dříve než přijmou první tržbu podléhající evidenci... Praha, 27. února Finanční správa k dnešnímu dni vygenerovala přibližně 160 tis. autentizačních údajů, z toho zhruba 110 tis. po startu 1. vlny po 1. prosinci 2016. Čísla poskytují dostatečnou záruku, že jakákoliv panika ohledně počtu subjektů přihlášených k druhé vlně EET rozhodně není na místě. Deklarovaná horní hranice 200 - 250 tis. subjektů, kteří by teoreticky mohli být v rámci 2. vlny povinni evidovat, zahrnovala také bez elektronické evidence tržeb obtížně kvantifikovatelný soubor podnikatelů, kteří evidovat nemusí, případně začnou až později. „Je nutné si…