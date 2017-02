Do not fill this:

Účastníci důchodového spoření mohou požádat o doplacení pojistného kdykoliv během prvního pololetí 2017 10.1.2017 , Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Doplatek pojistného na důchodové pojištění je pak třeba uhradit do 29. 12. 2017... Praha 9. 1. 2017 Zákon o ukončení důchodového spoření, který nabyl účinnosti v lednu loňského roku, poskytuje účastníkům důchodového spoření (tzv. II. pilíře) možnost, aby si individuálně doplatili pojistné na důchodové pojištění. Pokud se pro tuto možnost rozhodnou, musejí nejpozději do pátku 30. 6. 2017 uplatnit žádost o sdělení výše doplatku pojistného u okresní správy sociálního zabezpečení v místě podle svého trvalého pobytu. Doplatek pojistného na důchodové pojištění je třeba uhradit do 29. 12. 2017. „Účast v systému důchodového spoření, tzv.…