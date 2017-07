Do not fill this:

Sobotka: Případ Mitasu bude mít vliv na růst mezd ve firmách 2.6.2017 , Zdroj: ČTK

Zlín 2. června Případ společnosti Mitas, kde odbory vyjednaly zvýšení mezd, bude mít podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) pozitivní vliv na růst mezd i v dalších firmách v regionu. Lidé by podle premiéra měli také vstupovat do odborů, případně je zakládat, řekl dnes ve Zlíně novinářům Sobotka, který jednal s managementem Mitasu i zástupci odborů. Ve zlínském závodě gumárenské společnosti Mitas byla v dubnu dvouhodinová výstražná stávka, stávková pohotovost platila i v pražském závodu. V polovině května odboráři pražského a zlínského závodu Mitasu podepsali s vedením firmy novou kolektivní smlouvu. "Jsem rád, že došlo nakonec k dohodě, byť ten sociální konflikt byl o něco ostřejší, než jsme možná v českých…