Snížení sazby DPH u novin a časopisů 22.2.2017 , Zdroj: Finanční správa

Praha, 14. února 2017 Dne 14. 2. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u novin a časopisů z 15 % na 10 %. Přestože byl zákon č. 33/2017 Sb. schválen s účinnosti od 1. 1. 2017, nastává jeho účinnost (v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů) patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. 3. 2017. V rámci novelizovaného znění zákona o DPH jsou noviny a časopisy přeřazeny z přílohy č. 3 do přílohy č.