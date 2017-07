Do not fill this:

Sněmovna zřejmě zvýší příspěvek na zaměstnávání postižených 29.6.2017 , Zdroj: ČTK

O kolik se ale příspěvek zvýší, bude jasné až po závěrečném schvalování novely... Praha 28. června Zaměstnavatelé s více než polovinou pracovníků s postižením zřejmě budou od státu dostávat vyšší podporu. Příspěvek na zaměstnávání postiženého se má zvýšit od října z 9500 korun na vládou navrhovaných 10.500 korun měsíčně. Předseda sněmovního sociálního výboru Jaroslav Zavadil (ČSSD) dnes ale doporučil, aby se příspěvek zvýšil na 12.000 korun měsíčně. Sněmovna o tom rozhodne v červenci v závěrečném kole schvalování novely o zaměstnanosti. Zavadil růst příspěvku zdůvodnil nařízením vlády, kterým se má od ledna příštího roku zvýšit základní měsíční sazba minimální mzdy z 11.000 korun na 12.200 korun. Zvýšení…