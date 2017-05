Do not fill this:

Sněmovna schválila zvýhodnění rodin s dětmi 13.4.2017 , Zdroj: ČTK

Rozšíří se okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě... Praha 12. dubna Rodiče vícerčat zřejmě budou pobírat vyšší rodičovský příspěvek, vzroste také daňová sleva na první dítě. Rozšíří se navíc okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě. Přídavky se zvýší v rodinách, v nichž aspoň jeden rodič pracuje nebo má příjem nejméně na úrovni životního minima. Změny dnes schválila Sněmovna ve vládní novele o státní sociální podpoře, která zavede možnost zrychleného čerpání rodičovského příspěvku. Předlohu ještě musejí posoudit senátoři a podepsat prezident. Pravicová opozice dává zvyšování příspěvků do souvislosti s podzimními volbami. "Útok na mandatorní výdaje je nevídaný," řekl předseda poslanců ODS…