Sněmovna schválila novou povinnost nadnárodních firem 18.7.2017 , Zdroj: ČTK

Nová povinnost se bude týkat skupin s konsolidovanými výnosy nad 750 milionů eur ročně... Praha 12. července Nadnárodní firmy budou muset informovat o své finanční situaci v jednotlivých zemích, kde působí. Jejich zprávy budou muset obsahovat informace nutné pro posouzení, zda správně rozdělily základ daně mezi jednotlivé státy. Má to zabránit daňovým únikům. Počítá s tím novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, kterou dnes schválila Sněmovna. Nyní ji posoudí Senát. Novela má vstoupit v účinnost dnem svého vyhlášení. Nová povinnost se bude týkat skupin s konsolidovanými výnosy nad 750 milionů eur ročně (20,3 miliardy Kč). Novela zavádí nový okruh automaticky vyměňovaných informací, které se týkají…