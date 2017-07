Sněmovna patrně zvýší příspěvek na zaměstnávání postižených

7.7.2017 , Zdroj: ČTK

Příspěvek by mohl vzrůst od října až na 12.000 korun měsíčně

Praha 7. července

Zaměstnavatelé s více než polovinou pracovníků se zdravotním postižením patrně budou dostávat od státu vyšší podporu. Příspěvek na jejich plat by mohl vzrůst pravděpodobně od října až na 12.000 korun měsíčně z nynějších 9500 korun. V novele zákona o zaměstnanosti by to měla podle stanoviska sociálního výboru schválit Sněmovna.

Vláda původně navrhovala růst příspěvku až na 10.500 korun. Plénum by ale mělo podle doporučení výboru podpořit pozměňovací návrh Jaroslava Zavadila (za ČSSD), díky kterému by byl ještě o 1500 korun vyšší. Sněmovna by mohla předlohu schvalovat příští týden.

Zavadil zdůvodňuje větší růst příspěvku chystaným…