Do not fill this:

Sněmovna by mohla omezit nárok na ošetřovatelské volno 30.6.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 28. června Sněmovna by mohla omezit okruh lidí, kteří by dostali až tříměsíční placené ošetřovatelské volno na péči o vážně nemocné příbuzné. Úpravu navrhla v dnešním druhém čtení poslankyně ANO Radka Maxová. Předloha je v dolní komoře před schvalováním. Mohlo by se uskutečnit v červenci. Maxová chce zúžit okruh lidí na manžele nebo registrovaného partnera ošetřovaného člověka, příbuzné v přímé linii, sourozence a na druha nebo družku žijící s ošetřovaným ve společné domácnosti. "Zařazení vzdálených příbuzných, jimiž je tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc, či dokonce jejich manžel, registrovaný partner nebo druh, do okruhu oprávněných osob je zcela nepřípadné, a to zejména z důvodu… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz