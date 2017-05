Do not fill this:

Sněmovna asi zvýší příspěvek na zaměstnávání postižených 25.4.2017 , Zdroj: ČTK

Příspěvek na zaměstnávání postiženého se asi opětovně zvýší na 10.500 korun měsíčně. Praha 25. dubna Zaměstnavatelé s více než polovinou pracovníků s postižením možná budou od státu dostávat vyšší podporu. Příspěvek na zaměstnávání postiženého se asi opětovně zvýší na 10.500 korun měsíčně. Změnu má přinést vládní novela o zaměstnanosti, kterou dnes Sněmovna v úvodním kolem projednávání podpořila. Před dalším schvalováním normu projedná sociální výbor dolní komory. Vláda chce novelou snížit limit pro poskytování takzvaného náhradního plnění, kdy mohou úřady a firmy místo zaměstnání povinného podílu postižených pracovníků odebrat zboží od firem s víc než polovinou zaměstnanců s handicapem. Limit se má snížit…