Sněmovna asi zmírní podmínky navrhovaného ošetřovatelského volna 12.7.2017 , Zdroj: ČTK

Poslanci by měli podle doporučení výboru přijmout změnu ohledně nutného souhlasu zaměstnavatele s ošetřovatelským volnem pro zaměstnance... Praha 6. července Sněmovna patrně zmírní podmínky pro navrhované až tříměsíční placené ošetřovatelské volno na péči o vážně nemocné příbuzné. Podle stanovisek sociálního výboru k pozměňovacím návrhům k vládní předloze by naopak neměla omezit okruh lidí, kteří by mohli volno dostat. Plénum by mohlo schvalovat zavedení ošetřovatelského volna příští týden. Poslanci by měli podle doporučení výboru přijmout změnu ohledně nutného souhlasu zaměstnavatele s ošetřovatelským volnem pro zaměstnance. Zaměstnavatel by mohl nesouhlasit s poskytnutím volna jen v případě vážných…