Sněmovna asi schválí novou povinnost nadnárodních firem 7.6.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 6. června Nadnárodní firmy budou zřejmě muset informovat o své finanční situaci v jednotlivých zemích, kde působí. Jejich zprávy budou muset obsahovat informace nutné pro posouzení, zda správně rozdělily základ daně mezi jednotlivé státy. Týkat se to bude skupin s konsolidovanými výnosy nad 750 milionů eur ročně (20,3 miliardy Kč). Počítá s tím novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která je po dnešku ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Novela zavádí nový okruh automaticky vyměňovaných informací, které se týkají nadnárodních skupin podniků. Jejich zprávy budou muset obsahovat například údaje o výnosech, zaplacené dani z příjmů, počtu zaměstnanců nebo hodnotě majetku. "Daňové správy…