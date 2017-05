Do not fill this:

Senátní výbor doporučil omezit výjimky ze zveřejňování smluv 19.4.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 12. dubna Senátní ústavně-právní výbor doporučil omezit výjimky ze zveřejňování smluv v jejich internetovém registru. Doporučil je dnes v souladu s původním poslaneckým návrhem rozšířit jen na národní podnik Budějovický Budvar, nikoli plošně na všechny státní, krajské či obecní firmy. Další dva senátní výbory, které se registrem smluv zabývaly, k žádnému doporučení nedospěly. Senát jako celek o novele týkající se registru rozhodne po Velikonocích. Očekává se, že se bude muset vyrovnat jak s podněty na další úpravy novely, tak s návrhy na její zamítnutí nebo schválení beze změn. Návrat k původní verzi novely uvítalo uskupení Rekonstrukce státu, které zavedení registru smluv prosazovalo.