Senát schválil zvýhodnění rodin s dětmi, a to bez úprav 8.6.2017 , Zdroj: ČTK

Novela má rozšířit okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě... Praha 8. června Daňová sleva na první dítě se zvýší, nárok na dětské přídavky se rozšíří a rodiče vícerčat budou mít vyšší rodičovskou. Senát to schválil beze změn v rámci novely o státní sociální podpoře, která také zavede možnost zrychleného čerpání rodičovského příspěvku. Změny ještě dostane k posouzení prezident republiky. Senát novelu podpořil navzdory doporučení svého sociálního výboru, který chtěl v souladu s původní vládní předlohou zrušit kvůli administrativní náročnosti sledování docházky dětí do jeslí nebo mateřské školy při posuzování nároku na rodičovský příspěvek. Rodiče mohou dát dítě do jeslí nebo školky nejvýše na 46…