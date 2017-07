Do not fill this:

Senát schválil zpřísnění pravidel agenturního zaměstnávání 9.6.2017 , Zdroj: ČTK

Za "zastřené zprostředkování zaměstnání" má podle novely hrozit pokuta až pět milionů korun... Praha 8. června Pravidla agenturního zaměstnávání se zpřísní. Agentury budou muset zaplatit půlmilionovou kauci, pokud budou chtít nabízet své služby. Počítá s tím novela zákona o zaměstnanosti, kterou dnes schválil Senát. Norma, kterou dostane k podpisu prezident, rovněž umožní postih skrytého zajišťování pracovníků. Za "zastřené zprostředkování zaměstnání", tedy zajišťování pracovních sil bez respektování zákonných podmínek, má podle novely hrozit pokuta až pět milionů korun. Změna omezit zejména nedodržování zásady srovnatelných mzdových a pracovních podmínek dočasného přidělovaného zaměstnance.