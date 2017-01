Do not fill this:

Senát schválil takzvaný protikuřácký zákon beze změn 19.1.2017 , Zdroj: ČTK

Norma má zavést také zákaz kouření na nástupištích, užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech... Praha 19. ledna Senát schválil takzvaný protikuřácký zákon beze změn. Od konce května tak má platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin. Horní komora o přijetí normy dnes rozhodla po téměř pětihodinovém maratonu argumentů pro a proti přijetí navržených opatření. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Předlohu v závěrečném hlasování podpořilo 45 ze 68 přítomných členů horní komory, jednotně pro hlasovali pouze přítomní členové klubu ANO a Klubu nezávislých senátorů. Norma má… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz