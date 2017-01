Do not fill this:

Senát přispěl k omezení šikanózních insolvenčních návrhů 24.1.2017 , Zdroj: ČTK

Přijatá novela má mj. přispět ke zprůhlednění insolvenčních řízení a zpřísnění podmínek pro poskytování poradenství v oddlužení... Praha 19. ledna Omezení šikanózních insolvenčních návrhů a podvodných oddlužovacích firem by měla přinést novela, kterou dnes schválil Senát. Předloha odolala snahám některých senátorů o její zamítnutí či úpravy včetně odkladu až na počátek příštího roku, kdy by měla začít platit jiná úprava insolvenčního zákona. Přijatá novela má také přispět ke zprůhlednění insolvenčních řízení a zpřísnění podmínek pro poskytování poradenství v oddlužení. Schválení novely uvítal Svaz průmyslu a dopravy. Novela si klade za cíl skoncovat se stavem, kdy si insolvenční správci ve velkém zřizují…