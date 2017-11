Senát možná doporučí vládě zmírnění protikuřáckého zákona

23.11.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 21. listopadu

Senát by měl doporučit vládě, aby umožnila v restauracích zřídit oddělené kuřárny bez obsluhy. V malých barech, pivnicích či hospůdkách by pak měla nechat na jejich majitelích, zda v nich kouření povolí. Horní komoře to navrhl její výbor pro lidská práva a petice. Senát se návrhem bude zabývat na prosincové schůzi při projednávání petice proti takzvanému protikuřáckému zákonu.

Petice, kterou podepsalo přes 23.000 lidí, je podle jejích organizátorů namířena ke zrušení absolutního zákazu možnosti kouřit v restauracích a hospodách. Ty se podle odpůrců zákona potýkají po jeho zavedení s úbytkem hostů a některé tak krachují. Zastánci zákona, který zavedl zákaz konzumace tabákových výrobků ve…