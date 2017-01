Do not fill this:

Sdělení MPO k informačnímu systému Registr živnostenského podnikání 25.1.2017 , Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Praha, 20. ledna V poslední době byly publikovány v některých médiích zkreslené a nepravdivé informace o informačním systému Registr živnostenského podnikání (IS RŽP). Považujeme proto za vhodné uvést tyto informace na pravou míru a poskytnout veřejnosti alespoň základní údaje o tomto informačním systému. IS RŽP je procesně orientovaný centrální informační systém, jehož správcem je MPO. Prostřednictvím IS RŽP je vykonávána státní správa na úseku živnostenského podnikání v České republice a již od března roku 2006 spravují živnostenské úřady všech stupňů veškeré údaje vedené v živnostenském rejstříku, který je součástí IS RŽP. Hlavním cílem zavedení IS RŽP bylo sjednocení…