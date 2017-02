Do not fill this:

Rozhodnutí Ústavního soudu je pro kontrolní hlášení příznivé 17.2.2017 , Zdroj: Ministerstvo financí

Praha, 15. 2. 2017 Ústavní soud shledal právní úpravu kontrolního hlášení jako ústavně konformní z hlediska proporcionality i z hlediska ochrany dalších ústavním pořádkem zaručených práv a svobod. Nález soudu, který dnes vyšel ve Sbírce zákonů, je tak pro kontrolní hlášení příznivé. „Ústavní soud svým rozhodnutím potvrdil oprávněnost instrumentu kontrolního hlášení,“ hodnotí náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová. Soud zrušil pouze dvě ustanovení, ty podle něj nebyly v souladu s ústavním pořádkem. Jedná se o ustanovení o fikci doručení v případě písemnosti odesílané prostřednictvím e-mailu, které soud zrušil k okamžiku publikace ve Sbírce, tedy 15. února 2017. A rovněž… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz