Pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ zbývá už jen pár dní 24.4.2017 , Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Praha 24. 4. 2017 Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají poslední týden na podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2016 (přehled OSVČ). Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná, že tuto povinnost mají i OSVČ, které vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost jen po část loňského roku či v jeho průběhu samostatnou výdělečnou činnost přerušily (ukončily). Podat přehled OSVČ za rok 2016 lze zpravidla nejpozději do úterý 2. 5. 2017. Povinnost podat přehled OSVČ platí pro všechny OSVČ bez rozdílu druhu výdělečné činnosti, tj. hlavní nebo vedlejší, a i pro ty, které nebyly povinny podat daňové přiznání. Přehled OSVČ jsou podnikatelé či živnostníci…