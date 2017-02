Do not fill this:

Příspěvky na platy zdravotně postižených lidí se zřejmě zvýší 7.2.2017 , Zdroj: ČTK

Nově by tak zaměstnavatelé mohli dostávat státní příspěvek až 9500 Kč... Praha 3. února Státní příspěvky zaměstnavatelům na plat lidí se zdravotním postižením se zřejmě zvýší. Budou moci dosáhnout až 9500 korun měsíčně místo nynějších 8800 korun. Sněmovna to na návrh sociálního výboru schválila v rámci vládní novely o zaměstnanosti, která míří hlavně na zneužívání dočasného vysílání pracovníků do ciziny. Normu nyní dostanou k posouzení senátoři. Na příspěvky má nárok zaměstnavatel, který zaměstnává na chráněných pracovních místech víc než polovinu lidí ze zdravotním postižením z celkového počtu pracovníků. Zvýšení této dotace má kompenzovat růst minimální mzdy na 11.000 korun měsíčně. Zaměstnavatelé by se…