Přenesená daňová povinnost se od července rozšíří 31.5.2017 , Zdroj: ČTK

A to o poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních nebo montážních prací, dále o dodání zboží poskytovaného jako záruka, dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu nebo o zprostředkování dodání investičního zlata... Praha 31. května Režim přenesené daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty (DPH) se od července rozšíří o poskytnutí pracovníků pro provedení stavebních nebo montážních prací, dále o dodání zboží poskytovaného jako záruka, dodání nemovitosti prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu nebo o zprostředkování dodání investičního zlata. Počítá s tím novela zákona o DPH s předpokládanou účinností od července, informovala Finanční správa. Přenesená daňová povinnost je založena na principu, že v…