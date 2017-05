Do not fill this:

Přehled sociálních opatření, která chce vláda do voleb prosadit 6.4.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 6. dubna Příjmy z odvodů na důchody a nemocenské byly loni rekordní, výdaje je ale i tak přesáhly. Schodek systému sociálního zabezpečení byl sice nejnižší od roku 2009, přesto dosahoval více než 14 miliard korun. Výdaje by se mohly ještě zvednout, pokud se podaří vládě do voleb prosadit chystaná sociální opatření: 1) Nová valorizace penzí zvyšování důchodů o polovinu růstu reálných mezd místo nynější třetiny a o růst nákladů důchodců místo nynějších nákladů všech domácností

navíc z důchodového pojištění asi 2,9 miliardy korun ročně

