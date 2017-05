Do not fill this:

Pravda o výdajových paušálech: malí živnostníci na změnách vydělají 21.4.2017 , Zdroj: Ministerstvo financí

Podnikatelé s paušálními výdaji díky ní zaplatí nižší daně než dnes a v některých případech navíc získají ještě daňový bonus. Praha, 19. 4. 2017 Opravdu chce Ministerstvo financí házet drobným živnostníkům klacky pod nohy? Tuto otázku si patrně položili mnozí z vás, kteří si přečetli nepravdivé a poplašné informace v některých článcích o změnách ve výdajových paušálech podle nového daňového balíčku. Jak už to tak ale bývá, realita je diametrálně odlišná. Možnost uplatňovat výdaje v paušální výši podnikatele zbavuje nadměrné administrativy a šetří jim čas a náklady. A nejnovější změny ve výdajových paušálech byly navrženy právě s cílem dále podpořit právě drobné živnostníky, kvůli… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz