Poslanci schválili novelu, která má snížit papírování podnikatelů 17.7.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 14. července Podnikatelům zřejmě odpadne povinnost oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu firem a vedoucích odštěpného závodu zahraničních osob, zapisované do živnostenského rejstříku. Změnu živnostenského zákona, která s tím přichází, dnes schválila Sněmovna. Nyní ji dostane k projednání Senát. Živnostenský úřad si uvedené údaje zjistí sám z příslušného veřejného rejstříku. Společně s ohlášením živnosti nebo s podáním žádosti o koncesi na živnostenském úřadu se také bude moci podnikatel nově přihlásit k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční. Návrh zákona také podle ministerstva průmyslu vychází vstříc požadavkům podnikatelské i nepodnikatelské…