Do not fill this:

Poslanci podpořili změnu v pravidlech poskytování dotací 2.5.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 28. dubna Sněmovna podpořila novelu zákona o rozpočtových pravidlech, která podrobněji upravuje proces poskytování dotací. Ministerstvo financí v ní navrhlo upravit vztah správního řádu a poskytování dotací. Omezuje použití správního řádu na záležitosti, které přímo neupravuje projednávaná novela. Změna má vstoupit v účinnost k 1. lednu příštího roku. Z konzultací mezi poskytovateli dotací a odborníky podle ministerstva vyplynulo, že do rozpočtových pravidel by měl být doplněn zjednodušený proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí. Ministerstvo financí navrhlo zavést jednostupňové správní řízení. V něm by se žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc nemohl proti rozhodnutí, kterým… Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Firma profi. Pravidelné zpravodajství Registrovat nebo přihlásit +420 222 539 333 +420 222 539 333 info@infoportal.cz