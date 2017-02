Do not fill this:

Podnikatelé kritizují snížení výdajových paušálů 16.1.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 13. ledna Podnikatelé vítají opětovné zavedení slev na děti i pro živnostníky (OSVČ), využívající paušály. Dobrá zpráva je podle prezidenta Asociace malých a středních podnikatelů Karla Havlíčka i rozšíření paušální daně, kdy si podnikatel dohodne se státem výši odvodu. Kritizoval ovšem opětovné snížení výdajových paušálů. Vládní daňové změny dnes schválila Sněmovna. "Pokud tedy někdo nevyužije slev na děti a měl obrat mezi jedním a dvěma miliony korun, potom je to pro něj nejen zvýšení daně, ale rovněž zásadní administrativní přítěž, protože výdajové paušály měly zejména pomoci od papírování s daněmi," řekl dnes ČTK Havlíček. Malí podnikatelé podle něj udělali celou řadu vstřícných kroků ve smyslu akceptace…