Podnikatelé a odborníci rozhodli: Elektronická evidence tržeb je druhým nejlepším zákonem roku 2016 21.6.2017 , Zdroj: ČTK, Ministerstvo financí

Modernější komunikace se státní správou a efektivnější výběr daní, který může narovnat podnikatelské prostředí. To jsou hlavní důvody, které nominovaly elektronickou evidenci tržeb mezi šestici klíčových zákonů loňského roku. Praha, 21. 6. 2017 V anketě Zákon roku, kterou již osmým rokem pořádá společnost Deloitte Legal, měli rozhodující hlasy zejména podnikatelé a zástupci odborné veřejnosti. Na základě jejich hlasování se EET stala druhým nejlepším zákonem roku 2016. „Umístění zákona o evidenci tržeb mezi těmi nejlepšími na základě hlasování podnikatelské veřejnosti mě velice těší. Ukazuje se tím, že hysterie kolem zavedení EET, zejména ze…