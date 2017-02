Do not fill this:

Počet OSVČ platících odvody na důchodové pojištění poklesl od roku 2012 o téměř 6% 2.2.2017 , Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Praha 2. 2. 2017 V prosinci loňského roku Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala více než 677 tisíc osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které odváděly zálohy na pojistné na důchodové pojištění, před pěti lety jich bylo cca 42 tisíc víc. Celkový počet OSVČ v průběhu pěti let mírně klesl o zhruba 13 tisíc. Zatímco k 31. 12. 2012 bylo na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ) registrováno celkem 994 088 OSVČ, loni jich ve stejném období bylo 981 355. Během pěti let poklesl počet OSVČ s hlavní výdělečnou činností bezmála o 50 tisíc, naopak počet OSVČ s vedlejší výdělečnou činností vzrostl o 37 tisíc. Z údajů ČSSZ lze vypozorovat…