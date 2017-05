Do not fill this:

Počet evidovaných dětských skupin se vyšplhal na 300 19.4.2017 , Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt Podpora implementace dětských skupin nabízí komplexní poradenství a podporu při založení i provozu dětské skupiny. Praha, 13. dubna Dětské skupiny jsou stále oblíbenější službou péče o předškolní děti. S ohledem na pozitivní vývoj na trhu práce přibývá firemních dětských skupin, které rodiče využívají jako vítaný benefit při slaďování rodinného a profesního života. Velký zájem o tuto službu dokládá i narůstající počet dětských skupin zapsaných v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí, které zaregistrovalo dětskou skupinu číslo 300. „Jsem moc ráda, že zájem o dětské skupiny stále roste, protože pomáhají rodičům lépe sladit práci a starost o rodinu. Díky dětským…