Plastové tašky v obchodech nebudou zdarma, Sněmovna to schválila 28.2.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 24. února Lidé zřejmě nebudou moci od příštího roku získat v obchodech zadarmo žádné plastové tašky, v nichž by si mohli odnést zboží. Bezplatné by mohly zůstat jen tenké sáčky, například na pečivo či masné výrobky. Sněmovna to dnes schválila v rámci novely o obalech, která má v návaznosti na předpisy EU omezit objem plastového odpadu. Sněmovna se souhlasem ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) zpoplatnila všechny plastové tašky bez ohledu na tloušťku jejich stěn. Vládní předloha původně měla v souladu s unijní směrnicí zpoplatnit jen lehké tašky vzhledem k tomu, že silnější tašky většina obchodníků sama zpoplatňuje. Přijatá úprava Robina Böhnische (ČSSD) má zamezit tomu, aby byl…