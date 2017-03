Do not fill this:

Otcové asi získají nárok na týdenní dovolenou po narození dítěte 24.2.2017 , Zdroj: ČTK

Praha 24. února Otcové zřejmě získají nárok na týdenní placenou dovolenou po narození dítěte. Dobrovolní záchranáři budou pobírat vyšší nemocenskou. Ve vládní novele o nemocenském pojištění, jež předpokládá i rozšíření nároku na sirotčí důchod, to dnes schválila Sněmovna. Opoziční ODS a TOP 09 neuspěly s návrhem na vyškrtnutí otcovské. Pravice na rozdíl od vlády tvrdí, že otcovské volno rodinné vazby ani rovnost mužů a žen nezlepší. Se zavedením nesouhlasí ani Hospodářská komora ČR, naopak ho vítá Liga otevřených mužů. Muži by mohli podle novely, kterou teď dostanou k posouzení senátoři, nastoupit na týdenní volno do šesti týdnů po narození potomka. Pokud odváděli nemocenské pojištění, dostávali by z…