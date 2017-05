Odbory žádají růst platů o 10 pct od září, premiér zmínil leden

28.4.2017 , Zdroj: ČTK

Kolik a kdy to bude však bude záležet především na vývoji státního rozpočtu...

Praha 26. dubna

Odbory pracovníků ve veřejném sektoru žádají pro učitele, zdravotníky, zaměstnance kulturních zařízení či úředníky růst platů o deset procent, a to už od září. ČTK to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes po jednání s odbory na tiskové konferenci řekl, že vláda chce výdělky zvýšit od ledna 2018. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) uvedl, že s přidáním počítá. Kolik a kdy to bude, bude záležet na vývoji státního rozpočtu. Víc by si měli přilepšit lidé s nejnižšími výdělky, dodal Babiš.

"Jsem přesvědčen, že růst platů musí odpovídat…